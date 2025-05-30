НБУ сообщает о снижении доли неплатежеспособных кредитов в банковском секторе в мае

Сокращение произошло за счет роста кредитного портфеля и уменьшения объема NPL.

Источник фото: НБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины сообщил, что по состоянию на 1 мая 2025 года доля неплатежеспособных кредитов (NPL) в банковском секторе снизилась до 28,3%, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с началом года.

Основным фактором снижения доли NPL стал прирост кредитного портфеля, при этом объем неплатежеспособных кредитов также сокращается. За период с января по апрель 2025 года объем NPL уменьшился на 8,1 млрд грн, тогда как объем валовых кредитов вырос на 62,5 млрд грн.

Сокращение доли неплатежеспособных кредитов зафиксировано во всех группах банков и одновременно в розничном и корпоративном кредитных портфелях — до 14,2% и 36,6% соответственно. Без учета долгов бывших владельцев АО КБ «ПриватБанк» и старых безнадежных долгов в государственных банках доля NPL в банковской системе составляет 17,0%.

С 2025 года банки перешли на определение NPL по обновленной методологии согласно требованиям Европейского Союза. Это не оказало существенного влияния на долю NPL благодаря взвешенным подходам финансовых учреждений к оценке рисков и высокому качеству кредитного портфеля, при этом способствуя повышению прозрачности банковского сектора, поясняют в НБУ.

В то же время в Нацбанке отмечают, что еще до полномасштабного вторжения России в Украину, с 2018 года, доля неплатежеспособных кредитов в банках Украины стабильно снижалась — с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.