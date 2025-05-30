Китай «расстреливает небо» артиллерией и дронами – в чем причина

В связи с продолжающейся засухой на севере страны и риском потерь урожая пшеницы, Китай значительно расширил программы модификации погоды, привлекая как наземные артиллерийские обстрелы, так и авиационное опыление облаков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайского метеорологического управления.
По словам чиновников, посев облаков химическими реагентами осуществляется двумя способами:
Этими мерами охвачены главные зерновые регионы - провинции Внутренняя Монголия, Шэньси, Шаньси, а также Нинся и Ганьсу. Цель - усилить дожди и снегопады, а также подавлять град, чтобы сохранить урожай во время жатвы, которая стартовала раньше из-за ухудшения погодных условий.
По данным Синьхуа, за первые пять месяцев 2025 года Китай провел на 20% больше наземных операций по усилению дождя, чем в аналогичный период 2024-го. Метеорологи утверждают, что дополнительные методы способствовали росту количества осадков на треть, хотя точные цифры не разглашаются. Ориентировочно это составляет около 500 миллионов кубометров дополнительной влаги в течение недели.
«Технология модификации погоды является важной частью построения погодной сверхдержавы», - отметил в эссе директор Центра модификации погоды Ли Цзимин. По его словам, такие инвестиции являются критически необходимыми для обеспечения продовольственной безопасности в условиях климатических изменений и растущих рисков засух.
Китай содержит крупнейшую в мире программу по управлению погодой, которая объединяет государственные и академические учреждения по всей стране. Подобные меры уже не впервые помогают аграриям: в предыдущие годы рассеянные осадки от запыленного неба спасали поля от пересыхания и способствовали стабильности урожая.
Несмотря на эффективность в краткосрочной перспективе, эксперты отмечают необходимость дальнейшего изучения экологических последствий таких вмешательств, ведь массовое использование химических реагентов может влиять на местные экосистемы и качество воды. Несмотря на это, нынешнюю засуху в зерновом поясе Китай решил решать решительными технологическими методами, чтобы спасти ключевые аграрные регионы от катастрофических убытков.
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