Практика судов
  1. В мире

Китай «расстреливает небо» артиллерией и дронами – в чем причина

20:04, 30 мая 2025
Китай активизировал «расстрел неба» для вызова дождей и защиты пшеницы.
Китай «расстреливает небо» артиллерией и дронами – в чем причина
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с продолжающейся засухой на севере страны и риском потерь урожая пшеницы, Китай значительно расширил программы модификации погоды, привлекая как наземные артиллерийские обстрелы, так и авиационное опыление облаков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайского метеорологического управления.

По словам чиновников, посев облаков химическими реагентами осуществляется двумя способами:

  • Наземный обстрел специальными снарядами, которые раскрываются в облаках и высвобождают вещества для конденсации влаги;
  • Воздушное опыление с помощью самолетов и беспилотных дронов, которые распыляют реагенты непосредственно в слой облаков.

Этими мерами охвачены главные зерновые регионы - провинции Внутренняя Монголия, Шэньси, Шаньси, а также Нинся и Ганьсу. Цель - усилить дожди и снегопады, а также подавлять град, чтобы сохранить урожай во время жатвы, которая стартовала раньше из-за ухудшения погодных условий.

По данным Синьхуа, за первые пять месяцев 2025 года Китай провел на 20% больше наземных операций по усилению дождя, чем в аналогичный период 2024-го. Метеорологи утверждают, что дополнительные методы способствовали росту количества осадков на треть, хотя точные цифры не разглашаются. Ориентировочно это составляет около 500 миллионов кубометров дополнительной влаги в течение недели.

«Технология модификации погоды является важной частью построения погодной сверхдержавы», - отметил в эссе директор Центра модификации погоды Ли Цзимин. По его словам, такие инвестиции являются критически необходимыми для обеспечения продовольственной безопасности в условиях климатических изменений и растущих рисков засух.

Китай содержит крупнейшую в мире программу по управлению погодой, которая объединяет государственные и академические учреждения по всей стране. Подобные меры уже не впервые помогают аграриям: в предыдущие годы рассеянные осадки от запыленного неба спасали поля от пересыхания и способствовали стабильности урожая.

Несмотря на эффективность в краткосрочной перспективе, эксперты отмечают необходимость дальнейшего изучения экологических последствий таких вмешательств, ведь массовое использование химических реагентов может влиять на местные экосистемы и качество воды. Несмотря на это, нынешнюю засуху в зерновом поясе Китай решил решать решительными технологическими методами, чтобы спасти ключевые аграрные регионы от катастрофических убытков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Известны два кандидата на должность члена ВККС по квоте судей – судья Верховного Суда в отставке и судья, которая осуществляет правосудие менее года

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС с иностранными экспертами в составе прекращает работу.

Минюст США заявил, что Американская ассоциация юристов больше не будет оценивать кандидатов в судьи

Генпрокурор Пэм Бонди указала, что Американская ассоциация юристов неизменно и демонстративно отдает предпочтение кандидатам в судьи, выдвинутым от Демократической партии, поэтому теперь АВА будет отстранена от оценки будущих судей.

В НАБУ, САП и ВАКС поддерживают идею повышения пороговой суммы для ответственности за недостоверное декларирование

Как отметил представитель НАБУ, повышение суммы расхождения с 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для уголовной ответственности за недостоверное декларирование соответствует реальной экономической ситуации.

Информацию об адресах оборонных предприятий изымут из публичного доступа – комитет рекомендовал законопроект

Законопроект доработали – информация о недвижимости физических лиц останется в открытом доступе, поэтому данные об имуществе чиновников закрывать не будут.

Правительство увеличило до 100% объемы бронирования работников критически важных для ВСУ предприятий

Также введены особые условия бронирования для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва