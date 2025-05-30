Китай «розстрілює небо» артилерією і дронами – в чому причина

Китай активізував «розстріл неба» для виклику дощів і захисту пшениці.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з тривалою посухою на півночі країни та ризиком втрат урожаю пшениці, Китай значно розширив програми модифікації погоди, залучивши як наземні артилерійські обстріли, так і авіаційне запилення хмар. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Китайського метеорологічного управління.

За словами чиновників, посів хмар хімічними реагентами здійснюється двома способами:

Наземний обстріл спеціальними снарядами, які розкриваються в хмарах і вивільняють речовини для конденсації вологи;

Повітряне запилення за допомогою літаків і безпілотних дронів, які розпилюють реагенти безпосередньо в шар хмар.

Цими заходами охоплені головні зернові регіони — провінції Внутрішня Монголія, Шеньсі, Шаньсі, а також Нінся та Ганьсу. Мета — підсилити дощі та снігопади, а також пригнічувати град, щоб зберегти врожай під час жнив, які стартували раніше через погіршення погодних умов.

За даними Сіньхуа, за перші п’ять місяців 2025 року Китай провів на 20% більше наземних операцій з посилення дощу, ніж у аналогічний період 2024-го. Метеорологи стверджують, що додаткові методи сприяли зростанню кількості опадів на третину, хоча точні цифри не розголошуються. Орієнтовно це становить близько 500 мільйонів кубометрів додаткової вологи протягом тижня.

«Технологія модифікації погоди є важливою частиною побудови погодної наддержави», — зазначив у есе директор Центру модифікації погоди Лі Цзімін. За його словами, такі інвестиції є критично необхідними для забезпечення продовольчої безпеки в умовах кліматичних змін і зростаючих ризиків посух.

Китай утримує найбільшу в світі програму з керування погодою, яка об’єднує державні та академічні установи по всій країні. Подібні заходи вже не вперше допомагають аграріям: у попередні роки розсіяні опади від запиленого неба рятували поля від пересихання й сприяли стабільності врожаю.

Незважаючи на ефективність у короткостроковій перспективі, експерти наголошують на необхідності подальшого вивчення екологічних наслідків таких втручань, адже масове використання хімічних реагентів може впливати на місцеві екосистеми та якість води. Незважаючи на це, нинішню посуху в зерновому поясі Китай вирішив вирішувати рішучими технологічними методами, аби врятувати ключові аграрні регіони від катастрофічних збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.