Практика судів
  1. У світі

Китай «розстрілює небо» артилерією і дронами – в чому причина

20:04, 30 травня 2025
Китай активізував «розстріл неба» для виклику дощів і захисту пшениці.
Китай «розстрілює небо» артилерією і дронами – в чому причина
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з тривалою посухою на півночі країни та ризиком втрат урожаю пшениці, Китай значно розширив програми модифікації погоди, залучивши як наземні артилерійські обстріли, так і авіаційне запилення хмар. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Китайського метеорологічного управління.

За словами чиновників, посів хмар хімічними реагентами здійснюється двома способами:

  • Наземний обстріл спеціальними снарядами, які розкриваються в хмарах і вивільняють речовини для конденсації вологи;
  • Повітряне запилення за допомогою літаків і безпілотних дронів, які розпилюють реагенти безпосередньо в шар хмар.

Цими заходами охоплені головні зернові регіони — провінції Внутрішня Монголія, Шеньсі, Шаньсі, а також Нінся та Ганьсу. Мета — підсилити дощі та снігопади, а також пригнічувати град, щоб зберегти врожай під час жнив, які стартували раніше через погіршення погодних умов.

За даними Сіньхуа, за перші п’ять місяців 2025 року Китай провів на 20% більше наземних операцій з посилення дощу, ніж у аналогічний період 2024-го. Метеорологи стверджують, що додаткові методи сприяли зростанню кількості опадів на третину, хоча точні цифри не розголошуються. Орієнтовно це становить близько 500 мільйонів кубометрів додаткової вологи протягом тижня.

«Технологія модифікації погоди є важливою частиною побудови погодної наддержави», — зазначив у есе директор Центру модифікації погоди Лі Цзімін. За його словами, такі інвестиції є критично необхідними для забезпечення продовольчої безпеки в умовах кліматичних змін і зростаючих ризиків посух.

Китай утримує найбільшу в світі програму з керування погодою, яка об’єднує державні та академічні установи по всій країні. Подібні заходи вже не вперше допомагають аграріям: у попередні роки розсіяні опади від запиленого неба рятували поля від пересихання й сприяли стабільності врожаю.

Незважаючи на ефективність у короткостроковій перспективі, експерти наголошують на необхідності подальшого вивчення екологічних наслідків таких втручань, адже масове використання хімічних реагентів може впливати на місцеві екосистеми та якість води. Незважаючи на це, нинішню посуху в зерновому поясі Китай вирішив вирішувати рішучими технологічними методами, аби врятувати ключові аграрні регіони від катастрофічних збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відомі два кандидата на посаду члена ВККС по квоті суддів – суддя Верховного Суду у відставці та суддя, яка здійснює правосуддя менше року

Конкурсна комісія з добору членів ВККС з іноземними експертами у складі припиняє роботу.

Мінюст США заявив, що Американська асоціація юристів більше не буде оцінювати кандидатів у судді

Генпрокурор Пем Бонді вказала, що Американська асоціація юристів незмінно та демонстративно надає перевагу кандидатам у судді, висунутим від Демократичної партії, тому тепер АВА буде усунута від оцінки майбутніх суддів.

У НАБУ, САП та ВАКС підтримують ідею підвищення порогової суми для відповідальності за недостовірне декларування

Як зазначив представник НАБУ, підвищення суми розходження з 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для кримінальної відповідальності за недостовірне декларування відповідає реальній економічній ситуації.

Інформацію щодо адрес оборонних підприємств вилучать з публічного доступу – комітет рекомендував законопроект

Законопроект доопрацювали – інформація щодо нерухомості фізичних осіб залишиться у відкритому доступі, тому дані про майно посадовців не закриватимуть.

Уряд до 100% збільшив обсяги бронювання працівників критично важливих для ЗСУ підприємств

Також запроваджено особливі умови бронювання для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва