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У Черкасах повідомили про підозру групі осіб, які здійснили напад на військовослужбовців ТЦК

13:11, 30 травня 2025
Трьом чоловікам інкриміновано умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі, жінці – підбурювання до вчинення цього злочину.
У Черкасах повідомили про підозру групі осіб, які здійснили напад на військовослужбовців ТЦК
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Черкасах натовп чоловіків і жінок напав на працівників ТЦК. Згодом осіб було затримано.

30 травня Офіс Генерального прокурора поінформував, що правоохоронці повідомили про підозру чотирьом жителям м. Черкаси за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Крім того, трьом чоловікам інкриміновано умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі, жінці – підбурювання до вчинення цього злочину.

За даними слідства, 26 травня військовослужбовці Черкаського ТЦК під час патрулювання міста зупинили 24-річного чоловіка для перевірки військово-облікових документів. З’ясувалося, що при собі він їх не мав.

«У ході встановлення особи підійшла жінка й почала агресивно себе поводити. Згодом на місці інциденту з’явилися інші місцеві жителі, серед яких було троє чоловіків 38, 48 та 49 років. Вони грубо висловлювалися в сторону військовослужбовців ТЦК та СП, а після закликів жінки почали наносити їм тілесні ушкодження.

Внаслідок протиправних дій вони були позбавлені можливості виконувати мобілізаційні заходи та отримали травмування», - заявили в ОГП.

Також там додали, що трьох чоловіків, які причетні до нападу на представників ТЦК та СП, правоохоронці затримали. Їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави, а жінці – цілодобовий домашній арешт.

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ОГП прокуратура Черкаси

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