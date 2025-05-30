Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Польща підтримує викладання української мови у школах як другої іноземної

18:34, 30 травня 2025
Також розглядається можливість включення української мови до переліку для складання іспиту «восьмикласника».
Польща підтримує викладання української мови у школах як другої іноземної
Джерело фото: Getty Іmages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польська сторона висловила підтримку викладанню української мови в польських школах як другої іноземної. Про це повідомили під час зустрічі міністра освіти і науки України Оксена Лісового та його першого заступника Євгена Кудрявця з міністеркою національної освіти Республіки Польща Барбарою Новацькою та послом України в Польщі Василем Бондарем. Зустріч відбулася минулого тижня у Варшаві в межах робочого візиту української делегації.

За чинним польським законодавством школи можуть запроваджувати викладання української мови за таких умов:

  • за ініціативою батьків, які можуть звернутися з відповідним проханням до адміністрації школи (у разі труднощів можна звернутися до Посольства України в Польщі);
  • за наявності вчителя української мови та сформованої групи учнів;
  • за погодженням із директором школи та згодою керівного органу.

Програми для викладання української мови як другої іноземної розробляє доцент Інституту Славістики Польської академії наук Павло Левчук.

Окрім цього, у польських школах передбачені різні форми підтримки для українських учнів, зокрема:

  • безоплатні додаткові заняття з польської мови;
  • додаткові заняття з окремих предметів;
  • навчання на підготовчому відділенні;
  • допомога асистента вчителя, який володіє мовою країни походження учня;
  • допомога міжкультурного асистента.

Польська сторона також повідомила про наміри розглянути можливість включення української мови до переліку мов для складання іспиту «восьмикласника» — обов’язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти. Це питання може бути враховане в рамках запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026 – 2027 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща діти Україна МОН України школа освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відомі два кандидата на посаду члена ВККС по квоті суддів – суддя Верховного Суду у відставці та суддя, яка здійснює правосуддя менше року

Конкурсна комісія з добору членів ВККС з іноземними експертами у складі припиняє роботу.

Мінюст США заявив, що Американська асоціація юристів більше не буде оцінювати кандидатів у судді

Генпрокурор Пем Бонді вказала, що Американська асоціація юристів незмінно та демонстративно надає перевагу кандидатам у судді, висунутим від Демократичної партії, тому тепер АВА буде усунута від оцінки майбутніх суддів.

У НАБУ, САП та ВАКС підтримують ідею підвищення порогової суми для відповідальності за недостовірне декларування

Як зазначив представник НАБУ, підвищення суми розходження з 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для кримінальної відповідальності за недостовірне декларування відповідає реальній економічній ситуації.

Інформацію щодо адрес оборонних підприємств вилучать з публічного доступу – комітет рекомендував законопроект

Законопроект доопрацювали – інформація щодо нерухомості фізичних осіб залишиться у відкритому доступі, тому дані про майно посадовців не закриватимуть.

Уряд до 100% збільшив обсяги бронювання працівників критично важливих для ЗСУ підприємств

Також запроваджено особливі умови бронювання для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва