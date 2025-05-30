Польща підтримує викладання української мови у школах як другої іноземної

Також розглядається можливість включення української мови до переліку для складання іспиту «восьмикласника».

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Польська сторона висловила підтримку викладанню української мови в польських школах як другої іноземної. Про це повідомили під час зустрічі міністра освіти і науки України Оксена Лісового та його першого заступника Євгена Кудрявця з міністеркою національної освіти Республіки Польща Барбарою Новацькою та послом України в Польщі Василем Бондарем. Зустріч відбулася минулого тижня у Варшаві в межах робочого візиту української делегації.

За чинним польським законодавством школи можуть запроваджувати викладання української мови за таких умов:

за ініціативою батьків, які можуть звернутися з відповідним проханням до адміністрації школи (у разі труднощів можна звернутися до Посольства України в Польщі);

за наявності вчителя української мови та сформованої групи учнів;

за погодженням із директором школи та згодою керівного органу.

Програми для викладання української мови як другої іноземної розробляє доцент Інституту Славістики Польської академії наук Павло Левчук.

Окрім цього, у польських школах передбачені різні форми підтримки для українських учнів, зокрема:

безоплатні додаткові заняття з польської мови;

додаткові заняття з окремих предметів;

навчання на підготовчому відділенні;

допомога асистента вчителя, який володіє мовою країни походження учня;

допомога міжкультурного асистента.

Польська сторона також повідомила про наміри розглянути можливість включення української мови до переліку мов для складання іспиту «восьмикласника» — обов’язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти. Це питання може бути враховане в рамках запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026 – 2027 роки.

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