Андрій Єрмак заявив, що Україна готова бути на зустрічі з делегацією РФ, але РФ має показати меморандум

Україна підтвердила участь у перемовинах у Стамбулі – Єрмак озвучив умови.

Фото: ОП

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона готова взяти участь у черговій зустрічі з представниками Росії, яка запланована на наступний тиждень у Стамбулі. Водночас він наголосив, що Київ очікує на конструктивний діалог і вимагає надати проєкт російської позиції для підготовки.

«Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо долучитися до конструктивної дискусії. Це означає, що нам важливо отримати російський проєкт», — наголосив керівник Офісу Президента.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Стамбул на мирні перемовини приїдуть радники з нацбезпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Зауважимо, що міністр оборони Рустем Умєров, який є очільником делегації України на перемовинах з РФ, заявив, що для організації нової зустрічі з російською делегацією 2 червня спочатку потрібен їхній меморандум. Він зазначив, що українська сторона передала російській делегації документ із позицією України, і росіяни його отримали.

Нагадаємо, що Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог розкритикував заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва через погрози «Третьою світовою війною». Водночас він наголосив, що США очікують на отримання Меморандуму від РФ, який вони обіцяли тиждень тому.

Також Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

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