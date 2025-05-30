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США готові обговорювати припинення розширення НАТО на схід – Келлог

08:48, 30 травня 2025
Трамп може пообіцяти Путіну не розширювати НАТО на схід, заявив спецпредставник Келлог.
США готові обговорювати припинення розширення НАТО на схід – Келлог
Джерело фото: AP/Susan Walsh
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Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

 Під час інтерв’ю він підтвердив, що Трамп може пообіцяти очільнику Кремля Володимиру Путіну не розширювати НАТО на схід.

«Я вважаю, це цілком обгрунтоване занепокоєння (Росії – ред.). Це питання Росія завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес», — зазначив Кіт Келлог.

Він також додав, що питання вступу України до НАТО наразі не розглядається.

«Для нас питання вступу України до НАТО не на столі. І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. В той же час потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ», – сказав Келлог.

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США НАТО Україна війна

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