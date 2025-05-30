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У Кам’янці-Подільському сталася масова сутичка місцевих з ТЦК та поліцією – відео

08:30, 30 травня 2025
У Кам'янці-Подільському сталася масова сутичка між місцевими мешканцями, представниками ТЦК та поліцією.
У Кам’янці-Подільському сталася масова сутичка місцевих з ТЦК та поліцією – відео
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У Кам’янці-Подільському у Хмельницькій області ввечері у четвер – 29 травня – сталася масова сутичка між місцевими мешканцями, представниками ТЦК та поліцією. Про це повідомляють соцмережі та у самому Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

За інформацією ТЦК, група з близько 100 осіб заблокувала службовий автомобіль мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ.

Водночас у соцмережах писали, що нібито «якогось чоловіка силою посадили в авто, а коли рушили, то нібито наїхали на жінку. Це викликало обурення серед перехожих, які почали конфлікт».

На місце події прибули правоохоронці та представники військової служби правопорядку. Наразі тривають слідчі дії, зокрема встановлюються особи порушників і фіксуються факти протиправної поведінки.

Згідно з Кримінальним кодексом України, такі дії під час воєнного стану можуть бути кваліфіковані як державна зрада або інші тяжкі злочини проти національної безпеки. Крім того, передбачено кримінальне покарання за опір правоохоронцям, хуліганство та пошкодження майна.

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поліція Хмельницький ТЦК

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