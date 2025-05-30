В Каменце-Подольском произошла массовая стычка местных жителей с ТЦК и полицией – видео

В Каменце-Подольском произошла массовая стычка между местными жителями, представителями ТЦК и полицией.

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В Каменце-Подольском в Хмельницкой области вечером в четверг, 29 мая, произошла массовая стычка между местными жителями, представителями ТЦК и полицией. Об этом сообщают соцсети и сам Хмельницкий областной ТЦК и СП.

По информации ТЦК, группа из около 100 человек заблокировала служебный автомобиль мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ.

В то же время в соцсетях писали, что якобы «какого-то мужчину насильно посадили в автомобиль, а когда поехали, якобы наехали на женщину. Это вызвало возмущение среди прохожих, которые начали конфликт».

На место происшествия прибыли правоохранители и представители военной службы правопорядка. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются личности правонарушителей и фиксируются факты противоправного поведения.

Согласно Уголовному кодексу Украины, такие действия во время военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против национальной безопасности. Кроме того, предусмотрено уголовное наказание за сопротивление правоохранителям, хулиганство и повреждение имущества.

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