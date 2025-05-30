Апелляционный суд США временно восстановил действие тарифов Трампа

Апелляционный суд федерального округа США 29 мая приостановил решение по тарифам, введенным администрацией Дональда Трампа, временно восстановив их действие.
Соответствующее административное приостановление было опубликовано судом на его официальном сайте.
В постановлении апелляционного суда США указано, что истцы, оспаривающие введение тарифов, должны подать свою позицию относительно приостановления до 5 июня.
Правительство США получит возможность подать свой ответ на эту позицию до 9 июня, после чего апелляционный суд может продолжить приостановление решения по тарифам.
Постановление апелляционного суда означает, что тарифы снова вступают в силу.
Ранее было известно, что федеральный суд США заблокировал введенные Дональдом Трампом пошлины. На днях Суд международной торговли США постановил, что Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные тарифы, и приостановил их действие.
Это решение также запрещало Трампу применять тарифы, введенные ранее в этом году против Китая, Мексики и Канады, направленные на борьбу с фентанилом, который поступает в США.
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