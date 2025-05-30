Апелляционный суд США временно восстановил действие тарифов Трампа

Апелляционный суд США временно возобновил действие тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа.

Источник фото: АР

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Апелляционный суд федерального округа США 29 мая приостановил решение по тарифам, введенным администрацией Дональда Трампа, временно восстановив их действие.

Соответствующее административное приостановление было опубликовано судом на его официальном сайте.

В постановлении апелляционного суда США указано, что истцы, оспаривающие введение тарифов, должны подать свою позицию относительно приостановления до 5 июня.

Правительство США получит возможность подать свой ответ на эту позицию до 9 июня, после чего апелляционный суд может продолжить приостановление решения по тарифам.

Постановление апелляционного суда означает, что тарифы снова вступают в силу.

Ранее было известно, что федеральный суд США заблокировал введенные Дональдом Трампом пошлины. На днях Суд международной торговли США постановил, что Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные тарифы, и приостановил их действие.

Это решение также запрещало Трампу применять тарифы, введенные ранее в этом году против Китая, Мексики и Канады, направленные на борьбу с фентанилом, который поступает в США.

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