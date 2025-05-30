Апеляційний суд США тимчасово відновив дію тарифів Трампа

Апеляційний суд федерального округу США 29 травня призупинив рішення щодо тарифів, введених адміністрацією Дональда Трампа, тимчасово відновивши їхню чинність.
Відповідне адміністративне призупинення було опубліковано судом на його офіційному сайті.
У постанові апеляційного суду США зазначено, що позивачі, які оскаржують введення тарифів, повинні подати свою позицію щодо призупинення до 5 червня.
Уряд США отримає можливість подати свою відповідь на цю позицію до 9 червня, після чого апеляційний суд може продовжити призупинення рішення щодо тарифів.
Постанова апеляційного суду означає, що тарифи знову вступають в силу.
Раніше було відомо, що Федеральний суд США заблокував запроваджені Дональдом Трампом мита. Напередодні Суд міжнародної торгівлі США ухвалив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, і призупинив їхню дію.
Це рішення також забороняло Трампу застосовувати тарифи, введені раніше цього року проти Китаю, Мексики та Канади, які були спрямовані на боротьбу з фентанілом, що потрапляє до США.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.