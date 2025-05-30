Апеляційний суд США тимчасово відновив дію тарифів Трампа

Апеляційний суд США тимчасово відновив дію тарифів, введених адміністрацією Дональда Трампа.

Джерело фото: АР

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Апеляційний суд федерального округу США 29 травня призупинив рішення щодо тарифів, введених адміністрацією Дональда Трампа, тимчасово відновивши їхню чинність.

Відповідне адміністративне призупинення було опубліковано судом на його офіційному сайті.

У постанові апеляційного суду США зазначено, що позивачі, які оскаржують введення тарифів, повинні подати свою позицію щодо призупинення до 5 червня.

Уряд США отримає можливість подати свою відповідь на цю позицію до 9 червня, після чого апеляційний суд може продовжити призупинення рішення щодо тарифів.

Постанова апеляційного суду означає, що тарифи знову вступають в силу.

Раніше було відомо, що Федеральний суд США заблокував запроваджені Дональдом Трампом мита. Напередодні Суд міжнародної торгівлі США ухвалив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, і призупинив їхню дію.

Це рішення також забороняло Трампу застосовувати тарифи, введені раніше цього року проти Китаю, Мексики та Канади, які були спрямовані на боротьбу з фентанілом, що потрапляє до США.

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