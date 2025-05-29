Активістка Марія Берлінська опублікувала перелік майстерень БПЛА – росіяни вже подякували

Волонтерка Берлінська опублікувала дані виробників дронів, а потім заявила, що вони «старі, як світ».

Фото: pravda.com.ua

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Українська волонтерка та засновниця проекту Victory Drones Марія Берлінська опинилася в центрі суспільного скандалу після того, як у її Telegram-каналі опублікувала таблицю з даними українських компаній, що виробляють безпілотні літальні апарати. У ній були вказані назви фірм, міста розташування, номери телефонів та вебсайти — інформація, яка, за словами Берлінської, вже давно є у відкритому доступі.

Публікація викликала обурення, коли один із російських OSINT-проєктів подякував волонтерці за «подарунок»: мовляв, тепер їм легше визначити, хто саме в Україні займається виробництвом дронів, і де розташовані ці підприємства. У відповідь на це Берлінська пояснила, що дані з таблиці «застаріли», адже «русня про неї давно знає».

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