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У Франції пенсіонерка з Британії виграла суд за право брати участь у євровиборах

21:46, 29 травня 2025
Французький суд поновив право британки голосувати на євровиборах після Brexit.
У Франції пенсіонерка з Британії виграла суд за право брати участь у євровиборах
Фото: The Guardian
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74-річна Аліс Буйє, громадянка Великої Британії, яка мешкає у Франції майже 40 років, відновить своє право брати участь у виборах до Європарламенту. Суд міста Ош постановив, що позбавлення її права голосу за наслідками виходу Великої Британії з ЄС було незаконним і непропорційним. Про це повідомляє The Guardian.

Суть справи

До Brexit Аліс Буйє, яка раніше працювала державним службовцем у Великій Британії, користувалася правом голосу на європейських виборах у Франції. Після виходу Британії з Євросоюзу в січні 2020 року її викреслили зі списків виборців. Буйє подала позов ще 2020 року, доводячи, що втратити своє право голосу через рішення Великої Британії вона не повинна. У 2022 році Суд ЄС відмовив їй у задоволенні позову, після чого вона звернулася до французьких судів.

Позиції сторін

Позивачка (Аліс Буйє) стверджувала, що її виключення з виборчих списків було результатом обставин, від неї незалежних, і це стало непропорційним втручанням у її виборчі права.

Відповідачі (французькі органи влади) спиралися на відсутність правового механізму після Brexit: Лондон і Париж не підписали двосторонньої угоди про взаємне виборче право, на відміну від інших п’яти країн ЄС.

Що вирішив суд

Суд міста Ош (департамент Атлантичні Піриенеї) визнав позбавлення Аліс Буйє права голосу на євровиборах «непропорційним порушенням виборчих прав громадянина ЄС, який проживає в іншій державі-члені». Суд зобов’язав поновити її ім’я у списках виборців для виборів до Європейського парламенту. Рішення стосується виключно євровиборів і не поширюється на місцеві чи національні вибори у Франції. Вирок ще не набув законної сили — обидві сторони можуть подати апеляцію.

Що далі

Адвокат Буйє Жюльєн Фуше сподівається, що цей прецедент дозволить відновити виборчі права й іншим британцям, які проживали у Франції до Brexit. Він також підкреслює, що Лондону не вдалося досягти включення взаємного виборчого права у договір про вихід із ЄС, і наразі такі двосторонні угоди укладено лише з п’ятьма країнами, але не з Францією. 

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суд Франція Велика Британія

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