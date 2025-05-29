Во Франции пенсионерка из Британии выиграла суд за право участвовать в евровыборах

Французский суд восстановил право британки голосовать на евровыборах после Brexit.

Фото: The Guardian

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74-летняя Алис Буйе, гражданка Великобритании, которая живет во Франции почти 40 лет, восстановит свое право участвовать в выборах в Европарламент. Суд города Ош постановил, что лишение ее права голоса по результатам выхода Великобритании из ЕС было незаконным и непропорциональным. Об этом сообщает The Guardian.

Суть дела

До Brexit Алис Буйе, которая ранее работала государственным служащим в Великобритании, пользовалась правом голоса на европейских выборах во Франции. После выхода Британии из Евросоюза в январе 2020 года ее вычеркнули из списков избирателей. Буйе подала иск еще в 2020 году, доказывая, что потерять свое право голоса из-за решения Великобритании она не должна. В 2022 году Суд ЕС отказал ей в удовлетворении иска, после чего она обратилась во французские суды.

Позиции сторон

Истица (Алис Буйе) утверждала, что ее исключение из избирательных списков было результатом обстоятельств, от нее не зависящих, и это стало непропорциональным вмешательством в ее избирательные права.

Ответчики (французские органы власти) опирались на отсутствие правового механизма после Brexit: Лондон и Париж не подписали двустороннего соглашения о взаимном избирательном праве, в отличие от других пяти стран ЕС.

Что решил суд

Суд города Ош (департамент Атлантические Пириенеи) признал лишение Алис Буйе права голоса на евровыборах «непропорциональным нарушением избирательных прав гражданина ЕС, проживающего в другом государстве-члене». Суд обязал восстановить ее имя в списках избирателей для выборов в Европейский парламент. Решение касается исключительно евровыборов и не распространяется на местные или национальные выборы во Франции. Приговор еще не вступил в законную силу - обе стороны могут подать апелляцию.

Что дальше

Адвокат Буйе Жюльен Фуше надеется, что этот прецедент позволит восстановить избирательные права и другим британцам, которые проживали во Франции до Brexit. Он также подчеркивает, что Лондону не удалось добиться включения взаимного избирательного права в договор о выходе из ЕС, и на данный момент такие двусторонние соглашения заключены только с пятью странами, но не с Францией.

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