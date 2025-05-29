Нетрезвый водитель бросил страйкбольную гранату в патрульных на Ровенщине

На Ровенщине мужчина 0,31 промилле угрожал патрульным убийством и бросил в них страйкбольную гранату.

Фото: police.in.Rivne.region

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В Костополе Ровенской области 40-летнего мужчину задержали за угрозы убийством патрульным полицейским и применение страйкбольной гранаты, которая взорвалась неподалеку от правоохранителей. Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Инцидент произошел сегодня, 29 мая, около 04:20 на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов», недалеко от города Костополь, во время действия комендантского часа. Патрульные остановили автомобиль «ВАЗ 2104», которым управлял 40-летний житель села Данчиміст Ровенского района.

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование. Мужчина согласился, однако дул в прибор Drager ненадлежащим образом, в результате чего алкотестер выдавал ошибки. Это вызвало у мужчины возмущение - он вернулся к своему авто, заперся внутри и начал высказывать патрульным угрозы убийством.

Законное требование полицейских выйти из автомобиля мужчина проигнорировал, после чего бросил из легковушки в их сторону предмет, который взорвался. Впоследствии выяснилось, что это была страйкбольная граната. К счастью, никто из правоохранителей не пострадал.

Работники отделения полиции №2 (г. Костополь) оперативно задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

После повторного осмотра на состояние опьянения Drager показал 0,31 промилле алкоголя в организме водителя.

На месте происшествия работали взрывотехники, которые изъяли обломки корпуса страйкбольной гранаты, рычаг и металлическое кольцо с чекой.

Следователи, за процессуального руководства Здолбуновской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении по ч.1 ст.345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Продолжается досудебное расследование.

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