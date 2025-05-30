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Наши позиции и предложения игнорируются, а хронические проблемы в судебной власти не решаются годами – Высший совет правосудия

08:05, 30 мая 2025
Высший совет правосудия утвердил ежегодный доклад о состоянии обеспечения независимости судей в Украине.
Наши позиции и предложения игнорируются, а хронические проблемы в судебной власти не решаются годами – Высший совет правосудия
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Высший совет правосудия 29 мая 2025 года утвердил Ежегодный доклад «О состоянии обеспечения независимости судей в Украине» за 2024 год. 

Полный текст Ежегодного доклада пока не обнародован, однако в ВСП коротко сообщили о его содержании.

В частности, в Ежегодном докладе речь идет о том, что Высший совет правосудия в настоящее время фактически не имеет реального влияния на положение дел в судебной власти, поскольку его позиции и предложения преимущественно игнорируются другими ветвями власти. 

Как сообщил член Совета правосудия Дмитрий Лукьянов, в судебной ветви власти существуют «хронические проблемы, которые не решаются годами». 

Речь идет о следующих проблемах:

  1. Недофинансирование судебной власти
  1. Игнорирование предложений Высшего совета правосудия о необходимости увеличения расходов на содержание судов 
  1. Несоблюдение бюджетной процедуры относительно участия ВСП в определении финансовых потребностей судебной власти 
  1. Несмотря на позицию ВСП, годами не решен вопрос «замороженного» с 2021 года расчета прожиточного минимума для определения должностного оклада судьи (2 102 гривны вместо 3 028 гривен). 
  1. Кадровая ситуация в судах пока практически не улучшается – увольняется больше судей, чем назначается. 
  1. Количество сообщений от судей о вмешательстве сторонних лиц в осуществление правосудия не уменьшается, при этом реакция на них со стороны правоохранительных органов остается недостаточной.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВСП

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