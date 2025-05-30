Наши позиции и предложения игнорируются, а хронические проблемы в судебной власти не решаются годами – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия 29 мая 2025 года утвердил Ежегодный доклад «О состоянии обеспечения независимости судей в Украине» за 2024 год.
Полный текст Ежегодного доклада пока не обнародован, однако в ВСП коротко сообщили о его содержании.
В частности, в Ежегодном докладе речь идет о том, что Высший совет правосудия в настоящее время фактически не имеет реального влияния на положение дел в судебной власти, поскольку его позиции и предложения преимущественно игнорируются другими ветвями власти.
Как сообщил член Совета правосудия Дмитрий Лукьянов, в судебной ветви власти существуют «хронические проблемы, которые не решаются годами».
Речь идет о следующих проблемах:
Автор: Вячеслав Хрипун
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