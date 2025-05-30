Наші позиції та пропозиції ігноруються, а хронічні проблеми в судовій владі не вирішуються роками – Вища рада правосуддя

08:05, 30 травня 2025
Вища рада правосуддя затвердила щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.
Вища рада правосуддя 29 травня 2025 року затвердила Щорічну доповідь «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» за 2024 рік.
Повний текст Щорічної доповіді поки що не оприлюднений, однак у ВРП коротко повідомили про її зміст.
Зокрема, у Щорічній доповіді мова йде про те, що Вища рада правосуддя наразі фактично не має реального впливу на стан речей у судовій владі, оскільки її позиції та пропозиції переважно ігноруються іншими гілками влади.
Як повідомив член Ради правосуддя Дмитро Лук’янов, в судовій владі існують «хронічні проблеми, які не вирішуються роками».
Мова йде про наступні проблеми:
- Недофінансування судової влади
- Ігнорування пропозицій Вищої ради правосуддя щодо необхідності збільшення видатків на утримання судів
- Недотримання бюджетної процедури стосовно участі ВРП у визначенні фінансування судової влади
- Незважаючи на позицію ВРП, роками не вирішене питання «замороженого» з 2021 року розрахунку прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу судді (2 102 гривні замість 3 028 гривень).
- Кадрова ситуація в судах поки що практично не поліпшується – звільняється більше суддів, ніж призначається.
- Кількість повідомлень від суддів про втручання сторонніх осіб в здійснення правосуддя не зменшується, тоді як реакція на них з боку правоохоронних органів залишається недостатньою.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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