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Наші позиції та пропозиції ігноруються, а хронічні проблеми в судовій владі не вирішуються роками – Вища рада правосуддя

08:05, 30 травня 2025
Вища рада правосуддя затвердила щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.
Наші позиції та пропозиції ігноруються, а хронічні проблеми в судовій владі не вирішуються роками – Вища рада правосуддя
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Вища рада правосуддя 29 травня 2025 року затвердила Щорічну доповідь «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» за 2024 рік.

Повний текст Щорічної доповіді поки що не оприлюднений, однак у ВРП коротко повідомили про її зміст.

Зокрема, у Щорічній доповіді мова йде про те, що Вища рада правосуддя наразі фактично не має реального впливу на стан речей у судовій владі, оскільки її позиції та пропозиції переважно ігноруються іншими гілками влади.

Як повідомив член Ради правосуддя Дмитро Лук’янов, в судовій владі існують «хронічні проблеми, які не вирішуються роками».

Мова йде про наступні проблеми:

  1. Недофінансування судової влади
  1. Ігнорування пропозицій Вищої ради правосуддя щодо необхідності збільшення видатків на утримання судів 
  1. Недотримання бюджетної процедури стосовно участі ВРП у визначенні фінансування судової влади 
  1. Незважаючи на позицію ВРП, роками не вирішене питання «замороженого» з 2021 року розрахунку прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу судді (2 102 гривні замість 3 028 гривень). 
  1. Кадрова ситуація в судах поки що практично не поліпшується – звільняється більше суддів, ніж призначається. 
  1. Кількість повідомлень від суддів про втручання сторонніх осіб в здійснення правосуддя не зменшується, тоді як реакція на них з боку правоохоронних органів залишається недостатньою.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ВРП

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