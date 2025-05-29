В Швейцарии обвалился ледник и похоронил под обломками льда и камней целое село – фото и видео

В Швейцарии после землетрясения сошел ледник и уничтожил деревню Блаттен.

Фото: Daily Mail

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В швейцарском кантоне Вале обвалился фрагмент ледника Бирч, вызвав мощный камнепад и паводок, который накрыл село Блаттен. По словам местных чиновников, около 90% домов общины, насчитывающей около 300 жителей, оказались под толщей обломков льда и камней, оставив деревню практически уничтоженной. В результате происшествия один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает Daily Mail.

Незадолго до трагедии в регионе зафиксировали землетрясение, из-за чего за полторы недели до обвала было эвакуировано 300 жителей - первые оползни и угроза новых повысили уровень тревоги. Однако на этот раз «худший сценарий стал реальностью», - признал руководитель Службы природных угроз кантона Вале Рафаэль Майораз. Видео, которое обнародовал местный телеканал Canal 9, показывает, как с горного склона срывается огромное облако льда и камней, которое стремительно накатывает на альпийские домики, засыпая их грязью и обломками.

«Произошло немыслимое», - прокомментировал президент Блаттена Матиас Беллвальд, сообщив, что ранений не было, но деревня «лежит под огромной кучей обломков». «Мы потеряли нашу деревню, но не наши сердца», - добавил он, заверив, что жители уже определяются с местами для восстановления домов и церкви.

Для расчистки последствий обвала и поиска пропавшего мобилизовали армию и службы экстренного реагирования. Руководитель службы безопасности южного Вале Штефан Ганзер отметил, что уровень опасности еще может возрасти, пока на склоне остаются нестабильные массы льда и породы.

По расчетам экспертов, около 3 миллионов кубометров материала накопились у основания ледника и внезапно обрушились на село, смывая земляные дамбы и провоцируя стремительное наводнение. Сейчас продолжаются работы по расчистке территории, обследованию поврежденных зданий и поиску пропавшего жителя.

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