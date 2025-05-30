Комитет согласовал законопроект об получении образования военнослужащими 18-25 лет без отрыва от службы, но пока непонятно, как они будут это делать

Мужчины от 18 до 25 лет, призванные или подписавшие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – но пока непонятно, каким образом это должно быть реализовано в условиях боевых действий.

Фото: zakarpattya.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, могут получить право на обучение в заведениях образования без отрыва от службы. Соответствующий законопроект Кабмина 13235 рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Как отмечено, законопроект разработан Минобороны для «повышения мотивационных факторов привлечения на военную службу граждан в возрасте от 18 до 25 лет».

Впрочем, пока непонятно, каким образом они смогут реализовать такую возможность в условиях боевых действий.

Предусмотрены изменения в законы о высшем образовании, об образовании и о профессиональном предвысшем образовании, а именно:

закрепление гарантии военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу по контракту, права на обучение;

предоставление права военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, проходящим военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, обучаться в учреждениях высшего образования для получения соответствующего уровня образования без отрыва от службы, а также права на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования;

сохранение места обучения и стипендии на период военной службы;

сохранение места обучения на период военной службы.

Вместе с тем, в ГНЭУ ВР обратили внимание, что с учетом продолжающегося правового режима военного положения и наличия районов боевых действий, граждане, которые сейчас заключают контракт о прохождении военной службы, могут привлекаться непосредственно к участию в боевых действиях.

Однако, исходя из содержания Закона «О высшем образовании», обучение без отрыва от производства, даже по заочной или дистанционной формам, предусматривает выполнение соискателем высшего образования требований образовательной программы: участие в учебных занятиях; самостоятельную работу; практическую подготовку; контрольные мероприятия.

В то же время, участие военнослужащего в боевых действиях, особенно в районах военных (боевых) действий, предусматривает выполнение воинской частью боевых задач во время ведения рейдовых (штурмовых) действий, отражения штурмовых действий противника в условиях непосредственного взаимного огневого контакта; выполнение задач ракетными войсками и артиллерией по огневому поражению противника; ведение оперативной (военной, специальной) разведки на территории противника (территории между позициями войск противника и своих войск) или в условиях непосредственного столкновения (взаимного огневого контакта) с противником или спасение (эвакуация) личного состава, или ведение воздушной и радиационной разведок, или ведение воздушного, морского боя и т.д.

То есть, в указанных выше условиях получение дополнительных профессиональных знаний невоенного характера вряд ли будет возможным.

«Такие обстоятельства, часто в условиях отсутствия связи и доступа к сети Интернет, по нашему мнению, не могут способствовать усвоению новых знаний и овладению навыками других профессий, а необходимость выполнения образовательных задач будет создавать дополнительную нагрузку на военнослужащего. Очевидно, в данном случае целесообразнее было бы предусмотреть сохранение за соискателем образования его статуса, чтобы он впоследствии мог вернуться к обучению на тот же этап, на котором приостановил его», отметили в ГНЭУ ВР.

Кроме того, там обратили внимание, что предложения проекта по сохранению места обучения, а также выплаты стипендии после возобновления обучения касаются только соискателей образования, которые приняты на военную службу по контракту в возрасте от 18 до 25 лет (изменения в законы «О профессиональном предвысшем образовании», «Об образовании» и «О высшем образовании»).

Тем не менее, военнослужащие, проходящие такую службу по контракту в военное время, также выполняют важные задачи в сфере обороны государства и нуждаются в надлежащих гарантиях со стороны государства. И получать высшее образование, в том числе впервые, могут также и более старшие лица, которые, тем не менее, в случае необходимости обороны страны, изъявили желание встать на ее защиту, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.

В таком случае отсутствие возрастных ограничений может стать дополнительной стимулирующей мерой для повышения привлекательности военной службы. Поэтому, по мнению ГНЭУ, эти гарантии стоит распространить на всех соискателей образования, которые призваны или приняты на военную службу во время военного положения, а также проходят военную службу в это время.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.