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Глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с Зеленским в Киеве

20:16, 29 мая 2025
Глава МИД Турции везет в Киев предложения по миру.
Глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с Зеленским в Киеве
Фото: Getty Images
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками во время своего визита в Киев. Об этом он заявил в четверг журналистам по дороге в Украину, передает «Интерфакс-Украина».

«Так же, как и в России, мы снова обсудим позицию Турции, наши взгляды и настоятельную необходимость прекращения огня. У нас есть собственные наблюдения, и мы также получим от них отзывы. Как я уже сказал, как только начнется переговорный процесс, мы увидим, что ситуация начинает приобретать более оптимистичные черты», - сказал министр.

Фидан отметил, что, по его информации, обе стороны конфликта в принципе хотят прекращения огня, однако имеют разные требования, которые необходимо согласовать. «Эти требования нужно согласовать - именно для этого существуют переговоры и посредничество. И когда эти требования будут согласованы, сторонам придется встретиться», - отметил он.

Турецкий министр выразил убеждение, что Турция является «идеальным актором» для посредничества между Украиной и Россией в поиске путей достижения мира. «Учитывая нынешние обстоятельства, сторонам нужно место, где они могут встретиться с глазу на глаз и сесть за стол переговоров. В этом отношении Турция на самом деле является идеальным актором», - сказал Фидан.

Он подчеркнул, что любой дипломатический успех возможен лишь при условии готовности обеих сторон к диалогу, и привел в пример обмен тысячей пленных, ставший, по его словам, «значительным шагом в направлении поиска взаимопонимания».

Фидан призвал Киев и Москву четко очертить свои переговорные позиции и представить их официально. Министр также напомнил, что во время его недавнего визита в Россию Анкара в очередной раз подтвердила свою приверженность мирному урегулированию конфликта, в частности путем продвижения инициатив по прекращению боевых действий.

«Как большая страна региона, мы не только пытались остановить войну с самого начала, но и внимательно следили за всеми ее измерениями. Мы поделились своими мыслями относительно того, какие реалистичные параметры могут сделать прекращение огня возможным», - подытожил турецкий министр.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал новые встречи на текущей неделе. Кроме того, в МИД Украины сообщили о скором визите в Киев министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

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Киев МИД Турция Владимир Зеленский

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