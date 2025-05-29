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Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зустрінеться із Зеленським у Києві

20:16, 29 травня 2025
Глава МЗС Туреччини везе у Київ пропозиції щодо миру.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зустрінеться із Зеленським у Києві
Фото: Getty Images
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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив про намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями під час свого візиту до Києва. Про це він заявив у четвер журналістам дорогою до України, передає «Інтерфакс-Україна».

«Так само, як і в Росії, ми знову обговоримо позицію Туреччини, наші погляди та нагальну необхідність припинення вогню. У нас є власні спостереження, і ми також отримаємо від них відгуки. Як я вже сказав, як тільки розпочнеться переговорний процес, ми побачимо, що ситуація починає набувати більш оптимістичних рис», — сказав міністр.

Фідан наголосив, що, за його інформацією, обидві сторони конфлікту в принципі хочуть припинення вогню, однак мають різні вимоги, які необхідно узгодити. «Ці вимоги потрібно узгодити — саме для цього існують переговори та посередництво. І коли ці вимоги будуть узгоджені, сторонам доведеться зустрітися», — зазначив він.

Турецький міністр висловив переконання, що Туреччина є «ідеальним актором» для посередництва між Україною та Росією у пошуку шляхів досягнення миру. «З огляду на нинішні обставини, сторонам потрібне місце, де вони можуть зустрітися віч-на-віч і сісти за стіл переговорів. У цьому відношенні Туреччина насправді є ідеальним актором», — сказав Фідан.

Він підкреслив, що будь-який дипломатичний успіх можливий лише за умови готовності обох сторін до діалогу, і навів як приклад обмін тисячею полонених, що став, за його словами, «значним кроком у напрямку пошуку порозуміння».

Фідан закликав Київ і Москву чітко окреслити свої переговорні позиції і представити їх офіційно. Міністр також нагадав, що під час його нещодавнього візиту до Росії Анкара вкотре підтвердила свою відданість мирному врегулюванню конфлікту, зокрема шляхом просування ініціатив з припинення бойових дій.

«Як велика країна регіону, ми не лише намагалися зупинити війну з самого початку, але й уважно стежили за всіма її вимірами. Ми поділилися своїми думками щодо того, які реалістичні параметри можуть зробити припинення вогню можливим», — підсумував турецький міністр.

Раніше Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі на поточному тижні. Крім того, в МЗС України повідомили про швидкий візит до Києва міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

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Київ МЗС Туреччина Володимир Зеленський

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