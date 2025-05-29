Обіцянки Кремля – фікція, Україна готує нові зустрічі на поточному тижні

Зеленський повідомив про чергові консультації з партнерами та закликав посилити тиск на Росію.

Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський розповів про сьогоднішні переговори з американськими та європейськими партнерами й анонсував ще низку зустрічей на поточному тижні. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

«Провів сьогодні нараду з міністром оборони України Умєровим, міністром закордонних справ Сибігою та керівником Офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи. Фактично кожного дня координуємось із нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, в ході переговорів обговорювалися питання подальшої підтримки України з боку США та Європейського Союзу. Водночас він зауважив: хоча низка країн закликала до припинення вогню, Росія продовжує затягувати війну й використовує дипломатичні обіцянки для затримки реальних домовленостей.

«Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, Президенту Трампу. Черговий російський обман», — підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що обіцянки Кремля перетворилися на відволікаючий маневр, а зустрічі залишаються «пустими», через що необхідно посилити санкції та збільшити тиск на Росію, щоб змусити її до реальних кроків задля завершення війни.

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