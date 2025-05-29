Grok у Telegram – Маск і Дуров спростували

Ілон Маск і Павло Дуров спростували підписання угоди про інтеграцію бота Grok у Telegram.

Фото: Infocity.az

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Американський мільярдер Ілон Маск спростував інформацію про те, що його компанія xAI уклала угоду з месенджером Telegram щодо інтеграції бота зі штучним інтелектом Grok. Про це він повідомив у соцмережі X.

«Жодної угоди не було підписано», — коротко заявив Маск.

Його слова підтвердив і засновник Telegram Павло Дуров. У своєму коментарі він зазначив: «Правда. Домовлено у принципі, але потрібно вирішити формальності».

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