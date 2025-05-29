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На межі ядерної загрози – ЗАЕС тримається на одній лінії електропередач

21:34, 29 травня 2025
МАГАТЕ б’є на сполох: Ситуація на ЗАЕС нестабільна та викликає серйозне занепокоєння.
На межі ядерної загрози – ЗАЕС тримається на одній лінії електропередач
Фото: fakty
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Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається надзвичайно нестабільною та викликає серйозне занепокоєння. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, наголосивши, що зараз уся станція функціонує лише завдяки одній лінії електропередач, цитує Міжнародне агентство з атомної енергії.

«Хоча станція не виробляє електроенергії вже близько трьох років, активні зони реакторів і відпрацьоване паливо все одно потребують постійного охолодження. Для цього необхідне безперебійне електроживлення насосів. Саме тому така вразлива ситуація з енергозабезпеченням викликає серйозне занепокоєння», — зазначив Гроссі.

За його словами, резервна лінія на 330 кВ пошкоджена ще з 7 травня, і досі немає жодної інформації щодо термінів її відновлення. Відтак, вся шестиреакторна станція фактично залежить від єдиного джерела енергопостачання.

Попри те, що ЗАЕС не виробляє електроенергії вже близько трьох років, елементи ядерного палива все одно вимагають постійного охолодження, для чого необхідна безперебійна робота насосів. «Саме через це вразливість в енергозабезпеченні становить серйозну загрозу», — наголосив очільник МАГАТЕ.

В Агентстві також повідомили, що наступного тижня Рафаель Гроссі відвідає Київ і Москву в рамках регулярного діалогу з обома сторонами. Мета поїздок — обговорити гарантування ядерної безпеки під час війни.

Фахівці МАГАТЕ, які безперервно перебувають на території ЗАЕС, нещодавно перевірили рівень води у 12 розбризкувальних басейнах, а також стан двох сховищ свіжого ядерного палива. Порушень ядерної безпеки під час цих інспекцій виявлено не було.

Водночас ситуація залишається напруженою: МАГАТЕ щоденно фіксує військову активність у безпосередній близькості до станції протягом останнього тижня.

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енергетика МАГАТЕ АЕС

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