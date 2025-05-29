На грани ядерной угрозы – ЗАЭС держится на одной линии электропередач

МАГАТЭ бьет тревогу: Ситуация на ЗАЭС нестабильна и вызывает серьезное беспокойство.

Фото: fakty

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции остается чрезвычайно нестабильной и вызывает серьезное беспокойство. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, отметив, что сейчас вся станция функционирует только благодаря одной линии электропередач, цитирует Международное агентство по атомной энергии.

«Хотя станция не производит электроэнергии уже около трех лет, активные зоны реакторов и отработанное топливо все равно нуждаются в постоянном охлаждении. Для этого необходимо бесперебойное электропитание насосов. Именно поэтому такая уязвимая ситуация с энергообеспечением вызывает серьезное беспокойство», - отметил Гросси.

По его словам, резервная линия на 330 кВ повреждена еще с 7 мая, и до сих пор нет никакой информации о сроках ее восстановления. Следовательно, вся шестиреакторная станция фактически зависит от единственного источника энергоснабжения.

Несмотря на то, что ЗАЭС не производит электроэнергии уже около трех лет, элементы ядерного топлива все равно требуют постоянного охлаждения, для чего необходима бесперебойная работа насосов. «Именно поэтому уязвимость в энергообеспечении представляет серьезную угрозу», - подчеркнул глава МАГАТЭ.

В Агентстве также сообщили, что на следующей неделе Рафаэль Гросси посетит Киев и Москву в рамках регулярного диалога с обеими сторонами. Цель поездок - обсудить обеспечение ядерной безопасности во время войны.

Специалисты МАГАТЭ, которые непрерывно находятся на территории ЗАЭС, недавно проверили уровень воды в 12 разбрызгивающих бассейнах, а также состояние двух хранилищ свежего ядерного топлива. Нарушений ядерной безопасности во время этих инспекций выявлено не было.

В то же время ситуация остается напряженной: МАГАТЭ ежедневно фиксирует военную активность в непосредственной близости к станции в течение последней недели.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.