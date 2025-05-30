Налоговая, Госфинмониторинг и БЭБ создадут центр, чтобы быстро останавливать подозрительные операции

Будет создан Координационный центр противодействия налоговым махинациям, который будет осуществлять финансово-налоговый мониторинг предприятий.

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Государственная налоговая служба, Госфинмониторинг и Бюро экономической безопасности усилят борьбу с уклонением от налогообложения путем создания Координационного центра противодействия налоговым махинациям. Это позволит быстро останавливать подозрительные операции.

Напомним, ранее в Бюро экономической безопасности заявили, что в Украине может быть вовлечено более 50 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП) «в противоправные схемы по уклонению от уплаты налогов и легализации «черных» наличных средств».

Представители ведомств во время рабочего совещания договорились, что задача такого центра – осуществление финансово-налогового мониторинга предприятий, обобщение налоговых правонарушений и т.д.

Как отметил заместитель председателя Налоговой службы Сергей Лысеюк, функционирование такого центра будет способствовать «оперативному решению рабочих вопросов, которые возникают при отработке выявленных схем». Он также предложил для большей эффективности привлечь к работе центра и сотрудников Государственной таможенной службы, которая, как и ГНС, является контролирующим органом в сфере налогообложения.

Во время мероприятия стороны также обсудили дальнейшие планы взаимодействия. Речь шла, в частности, об экономических правонарушениях, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, в т.ч. с использованием ФЛП.

Отмечалось, что обмен данными и аналитической информацией, который осуществляется в рамках подписанного в марте 2025 года трехстороннего Меморандума о сотрудничестве между ведомствами, уже позволяет оперативно останавливать подозрительные операции.

Заместитель директора БЭБ Андрей Пащук подчеркнул необходимость законодательных изменений для усиления институциональных возможностей органов, противодействующих экономическим преступлениям.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13232, согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях придется платить до 23% налогов с полученных средств.

Также Государственная налоговая служба сможет получать по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть, налоговой будет раскрываться банковская тайна в отношении счетов граждан, которые находят через эти платформы клиентов для оказания сервисных услуг, продают товары, предлагают в аренду жилье и т.д. В свою очередь, онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местонахождения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект 13233 о создании Реестра банковских счетов граждан. Кабмин указывает, что его принятие позволит своевременно идентифицировать любых физических или юридических лиц, которые удерживают или контролируют платежные и банковские счета и депозитные сейфы, а также обеспечит своевременный и без ограничений, непосредственный доступ к этой информации национальным подразделениям финансовой разведки, и доступ для компетентных органов с целью выполнения ими обязанностей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительственный законопроект о Реестре счетов предусматривает, что Государственная налоговая служба имеет право в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну Госфинмониторингу, НАБУ, БЭБ, НАПК и другим.

Кроме того, Кабмин предлагает наказывать до 10 лет лишения свободы за противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.

Автор: Наталя Мамченко

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