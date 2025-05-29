В Украине более 50 тысяч ФЛП вовлечены в уклонение от налогов на 70 млрд грн – БЭБ

БЭБ разоблачило тысячи ФЛП в схемах отмывания средств и предлагает создать Центр противодействия.

Фото: БЭБ

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По оценкам Бюро экономической безопасности, которые озвучил руководитель подразделения детективов Александр Ткачук, в Украине может быть вовлечено более 50 000 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в противоправные схемы по уклонению от уплаты налогов и легализации «черных» наличных средств. Ежегодные убытки бюджета от таких схем оцениваются ориентировочно в 70 млрд гривен, сообщает пресс-служба БЭБ.

По словам Ткачука, подавляющее большинство участников этих схем - это молодые люди и студенты, которые за вознаграждение передают свои электронные ключи для открытия банковских счетов. Затем на этих счетах проводятся операции, позволяющие занижать объемы доходов реального сектора и отмывать средства, полученные незаконным путем.

В БЭБ заявили, что уже наработали ряд положительных шагов в сотрудничестве с Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга и хотим масштабировать эти наработки. Также предложено создать Центр противодействия налоговым правонарушениям, который будет координировать финансово-налоговый мониторинг и обмен информацией между всеми заинтересованными ведомствами.

Заместитель директора БЭБ Андрей Пащук подчеркнул необходимость законодательных изменений для усиления институциональных возможностей органов, противодействующих экономическим преступлениям. По его словам, следует разработать согласованную систему выявления финансовых рисков, внедрить европейские стандарты реагирования и настроить общую аналитическую платформу.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин сообщил, что служба готова к тесному сотрудничеству и уже направила в правоохранительные органы материалы с информацией о налоговых нарушениях на сумму более 50 млрд грн. Он подчеркнул, что координация действий и быстрый обмен данными являются ключом к эффективной борьбе с экономической преступностью.

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Сергей Лисеюк добавил, что к системе контроля за налогообложением должны быть активно привлечены и таможенники, и все правоохранительные органы. По его мнению, Центр противодействия налоговым правонарушениям позволит оперативнее решать рабочие вопросы во время проверок и расследований.

В БЭБ также обсудили следующие шаги: документальное оформление инициативы, формирование рабочей группы и подготовка дорожной карты реформ на уровне экспертов.

Фото: БЭБ

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