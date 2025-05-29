Может ли ФЛП получать больничные — разъяснение Гоструда

Право на страховые выплаты от Пенсионного фонда имеют застрахованные лица, в том числе занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Южно-Восточном межрегиональном управлении Госпромышленности разъяснили, может ли ФЛП получать больничные.

Право на страховые выплаты от Пенсионного фонда Украины имеют застрахованные лица, в том числе те, кто занимается предпринимательской деятельностью.

Это право возникает с наступлением страхового случая в период осуществления предпринимательской деятельности — на основании ч. 1 ст. 12 Закона Украины №1105 «О всеобщем обязательном государственном социальном страховании».

Однако, если предприниматель воспользовался военной льготой и не платил единый социальный взнос (ЕСВ), то получить больничные он не сможет. Право на получение материального обеспечения ФЛП приобретает только после уплаты ЕСВ.

При этом взнос следует уплатить как минимум за два месяца: за месяц, в котором наступил страховой случай, и за последний месяц расчетного периода (письмо ПФУ от 29.09.2023 №36419-41846/У-03/8-2800/23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.