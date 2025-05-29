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Чи може ФОП отримувати лікарняні — роз’яснення Держпраці

23:30, 29 травня 2025
Право на страхові виплати від Пенсійного фонду мають застраховані особи, у тому числі ті, що займаються підприємницькою діяльністю.
Чи може ФОП отримувати лікарняні — роз’яснення Держпраці
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У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, чи може ФОП отримувати лікарняні.

Право на страхові виплати від Пенсійного фонду України мають застраховані особи, у тому числі ті, що займаються підприємницькою діяльністю.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період здійснення підприємницької діяльності — на підставі ч. 1 ст. 12 Закону України №1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Однак, якщо підприємець скористався воєнною пільгою і не сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ), то отримати лікарняні він не зможе. Право на отримання матеріального забезпечення ФОП набуває лише після сплати ЄСВ.

При цьому внесок слід сплатити щонайменше за два місяці: за місяць, у якому настав страховий випадок, та за останній місяць розрахункового періоду (лист ПФУ від 29.09.2023 №36419-41846/У-03/8-2800/23).

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