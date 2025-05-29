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«Квиток» до Молдови за 10 тисяч доларів — на Одещині викрили канал втечі військовозобов’язаних

23:12, 29 травня 2025
33-річний чоловік організував незаконне переправлення ухилянтів через кордон.
«Квиток» до Молдови за 10 тисяч доларів — на Одещині викрили канал втечі військовозобов’язаних
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На Одещині правоохоронці викрили чоловіка, який за 10 тисяч доларів обіцяв забезпечити військовозобов’язаним перехід до Молдови поза пунктами пропуску. Нині фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Встановлено, що 33-річний житель Роздільнянського району налагодив схему незаконного переправлення чоловіків через українсько-молдовський кордон. Підшукуючи в одному з популярних месенджерів клієнтів, фігурант «вийшов» на одеситку, яка хотіла, щоб її молодий син покинув Україну.

Зловмисник за 10 тисяч доларів винагороди пообіцяв відвезти його в один із найближчих до кордону населених пунктів і показати піший маршрут до Молдови, на якому не буде прикордонників.

Зустрівши в Роздільнянській громаді молодика та матір, яка його супроводжувала, правопорушник отримав обумовлену суму коштів і повіз родичів на автівці знайомого туди, куди обіцяв. Утім, довести злочинну схему до кінця ділку завадили правоохоронці. Вони зупинили в дорозі автомобіль, а самого фігуранта затримали у процесуальному порядку.

В якості речових доказів слідчі вилучили і долучили до справи гроші, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони та транспортний засіб. На них накладений арешт. 

«Зібравши достатню кількість доказів, ми повідомили зловмиснику про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, керівництві такими діями або сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, з корисливих мотивів. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 242 тис. 240 грн. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси», - повідомила начальниця слідчого відділення територіального підрозділу поліції Валентина Істоміна.

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