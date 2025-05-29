«Билет» в Молдову за 10 тысяч долларов — в Одесской области разоблачили канал побега военнообязанных

33-летний мужчина организовал незаконную переправку ухилянцев через границу.

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В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который за 10 тысяч долларов предлагал военнообязанным нелегально перейти в Молдову в обход пунктов пропуска. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Установлено, что 33-летний житель Раздельнянского района наладил схему незаконной переправки мужчин через украинско-молдавскую границу. Ища клиентов в одном из популярных мессенджеров, злоумышленник вышел на одесситку, которая хотела, чтобы ее молодой сын покинул Украину.

За вознаграждение в 10 тысяч долларов он пообещал отвезти юношу в один из ближайших к границе населенных пунктов и показать пешеходный маршрут в Молдову без присутствия пограничников.

Встретив парня и его мать в Раздельнянской громаде, нарушитель получил оговоренную сумму и повез их на автомобиле знакомого в указанное место. Однако завершить преступную схему ему помешали правоохранители — по дороге автомобиль остановили, а фигуранта задержали в процессуальном порядке.

В качестве вещественных доказательств следователи изъяли и приобщили к делу деньги, полученные преступным путем, мобильные телефоны и транспортное средство. На все наложен арест.

«Собрав достаточное количество доказательств, мы сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями или содействии их совершению советами, указаниями, из корыстных побуждений. Согласно санкции ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы», — сообщила начальник следственного отделения территориального подразделения полиции Валентина Истомина.

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