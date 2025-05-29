Отдыхал на балконе: жена американского режиссера Кристофера Волтерса рассказала подробности обвала, видео

Сначала считалось, что на Кристофера Волтера упал балкон, но впоследствии выяснилось, что он стоял на нем в момент обвала.

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Как известно, от обвала балкона в Подольском районе Киева пострадал американский журналист Кристофер Волтерс, который приехал в Украину делать материал о войне.

Жена Кристофера Волтерса рассказала, что режиссер отдыхал на балконе, когда тот обрушился, и показала видео с места происшествия.

"Вот как оно выглядит. Он сидел в этом черном кресле. Оно просто обломалось", - рассказала женщина.

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