Миссия МВФ завершила работу по восьмому пересмотру программы EFF – Украина получит почти $500 млн

Достигнуто соглашение на уровне персонала по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.

Фото: mof.gov.ua

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Киеве с 20 по 27 мая над восьмым пересмотром программы «Механизм расширенного финансирования» (EFF) для Украины. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

По итогам переговоров, представители МВФ и украинские власти достигли так называемого соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA). Его должен утвердить Совет директоров фонда - ожидается, что рассмотрение состоится в течение следующих недель. После официального одобрения Украина получит доступ к новой очереди финансирования объемом 0,37 млрд специальных прав заимствования (примерно $0,5 млрд). В целом выплаты по EFF достигнут $10,65 млрд из всего пакета в $15,5 млрд, утвержденного в марте 2023 года.

В сообщении МВФ отмечается, что четырехлетняя программа EFF остается прочной опорой макроэкономической политики Украины в условиях чрезвычайной неопределенности. По данным фонда, все количественные критерии эффективности на конец марта уже выполнены, а также достигнуты договоренности по пакету политических мер и реформ для сохранения макростабильности.

МВФ отметил прогресс в структурных преобразованиях: к восьмому пересмотру успешно реализованы два из запланированных «структурных маяков», еще один ожидается в ближайшие недели. Украинская сторона взяла на себя серьезные обязательства по дальнейшим ключевым реформам.

Несмотря на затянувшуюся войну, экономика Украины остается устойчивой. Фонд прогнозирует рост ВВП на 2-3% в 2025 году, оставляя предыдущий инфляционный прогноз без изменений. Однако риски остаются высокими из-за неопределенности продолжительности войны и перспектив мирного урегулирования.

В заявлении также подчеркивается роль гибкого валютного курса как буфера против внешних шоков, согласно валютной стратегии НБУ. Это будет способствовать избежанию внешних дисбалансов и сохранению международных резервов. Фонд призвал к поэтапной валютной либерализации, сбалансированной с монетарной политикой, а также тщательному мониторингу рынка.

Финансовый сектор Украины, по оценке МВФ, остается стабильным, но при повышенных рисках требует непрерывного надзора. Развитие финансовой инфраструктуры необходимо для привлечения частного капитала на восстановление и реконструкцию, что потребует слаженных реформ и консультаций с рынком.

Чтобы покрыть значительный бюджетный дефицит-2025, стране нужна существенная внешняя помощь, в частности по программе ERA Loans. МВФ отмечает: для поддержания макростабильности критически важно обеспечить полное поступление запланированных траншей и продолжить усилия по мобилизации внутренних доходов.

Напомним, что Совет директоров МВФ утвердил четырехлетнюю программу EFF для Украины 31 марта 2023 года в рамках пакета финансовой помощи объемом $151,4 млрд. С начала 2025 года Украина уже успешно прошла первый пересмотр, получив транш около $0,4 млрд, доведя общий объем выплат по программе до $10,1 млрд.

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