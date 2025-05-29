Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска белорусов под их флагом

Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать нынешний чемпионат мира в Венгрии.

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Сборная Украины будет бойкотировать чемпионат мира-2025 по дзюдо. Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины.

Такое решение ФДУ приняла после того, как Международная федерация дзюдо разрешила Белоруссии выступать на чемпионате мира с использованием национальной символики.

В своем заявлении о бойкоте Федерация дзюдо Украины опирается на приказ Министерства молодежи и спорта Украины от июля 2023 года, который запрещает украинским спортсменам принимать участие в турнирах вместе с представителями России и Беларуси, если те официально выступают от имени своих стран.

Это уже второй бойкот Украины чемпионата мира по дзюдо: в 2023 году наша команда пропустила соревнования из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе.

В Будапеште состоится чемпионат мира по дзюдо с 13 по 20 июня.

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