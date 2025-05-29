Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск білорусів під їхнім прапором

Збірна України з дзюдо бойкотуватиме цьогорічний чемпіонат світу в Угорщині.

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Збірна України бойкотуватиме чемпіонаті світу-2025 з дзюдо. Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Таке рішення ФДУ прийняла після того, як Міжнародна федерація дзюдо дозволила Білорусі виступати на чемпіонаті світу з використанням національної символіки.

У своїй заяві про бойкот Федерація дзюдо України спирається на наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє українським спортсменам брати участь у турнірах разом із представниками Росії та Білорусі, якщо ті офіційно виступають від імені своїх країн.

Це вже другий бойкот Україною чемпіонату світу з дзюдо: у 2023 році наша команда пропустила змагання через допуск спортсменів із РФ та Білорусі в нейтральному статусі.

У Будапешті відбудеться чемпіонат світу- із дзюдо з 13 по 20 червня.

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