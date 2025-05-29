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ChatGPT и другие модели искусственного интеллекта не умеют координироваться в команде — ученые

18:34, 29 мая 2025
Исследователи выяснили, что языковые модели хорошо действуют в собственных интересах, но проваливаются в задачах, где необходимо сотрудничество и компромиссы.
ChatGPT и другие модели искусственного интеллекта не умеют координироваться в команде — ученые
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Искусственный интеллект уже активно используют миллионы людей по всему миру — для поиска информации, анализа данных и даже ведения диалогов. Однако, как выяснили учёные, модели вроде ChatGPT всё ещё сталкиваются с серьёзными трудностями в понимании социальных взаимодействий, особенно в ситуациях, где необходима кооперация. Об этом сообщает TechXplore.

Исследователи изучали, как крупные языковые модели (LLMs), в частности GPT-4, Claude 2 и Llama 2, ведут себя во время взаимодействия друг с другом в кооперативных и соревновательных играх.

Когда ИИ «играет» в человека

Учёные заставили модели сыграть сотни раундов классических игр, давно используемых в теории игр для изучения поведения человека — таких как «Дилемма заключённого» и «Битва полов». Часть игр модели проходили между собой, часть — с людьми или с простыми запрограммированными стратегиями.

«Мы хотели проверить, умеют ли LLMs сотрудничать и способны ли к стратегическому мышлению, характерному для людей», — объяснила ведущая авторка исследования Элиф Аката.

ИИ — эгоист, а не командный игрок

Результаты показали: модели ИИ хорошо действуют в собственных интересах — особенно в конкурентных сценариях, как в «Дилемме заключённого». Но когда ситуация требует согласованных действий и компромиссов — как в игре «Битва полов» — языковые модели демонстрируют слабые навыки координации.

Тем не менее, команда нашла способ улучшить поведение ИИ. Если перед ответом предложить модели сначала спрогнозировать действия партнёра, это значительно улучшает результат. Такие подсказки (prompt engineering) делают взаимодействие между моделями более похожим на человеческое общение.

Не только «умный», но и «социальный»

«Наши результаты показывают, что современным моделям не хватает социального интеллекта. Но мы также увидели, что можем научить их действовать по-человечески — не просто выдавать правильные ответы, а участвовать в совместных действиях», — отмечает Аката.

Это открывает новые перспективы: в будущем языковые модели могут стать полноценными собеседниками и помощниками — не только в сфере поиска информации, но и в чувствительных областях, таких как образование, медицина или психологическая поддержка.

На следующем этапе исследования команда планирует расширить эксперименты — добавить игры с большим количеством участников, переменными условиями и более длительными сценариями, где нужно будет выстраивать доверие.

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искусственный интеллект технологии ИИ

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