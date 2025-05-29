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Высший совет правосудия одобрил премии всем руководителям ГСА, кроме одного

16:51, 29 мая 2025
Заместитель председателя ГСА по цифровому развитию Леонид Сапельников остался без премии.
Высший совет правосудия одобрил премии всем руководителям ГСА, кроме одного
Источник фото: ВСП
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Во время заседания Высшего совета правосудия 29 мая произошел несколько странный эпизод.

Высший совет правосудия установил премии за май 2025 года в размере 30% от должностного оклада для и. о. председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры и заместителя председателя ГСА Ольги Булки.

При этом необходимость установления премий для Максима Пампуры и Ольги Булки замечаний у членов Совета правосудия не вызвала – предложение было поддержано всеми членами ВСП.

А вот предложение об установлении аналогичной премии для заместителя председателя ГСА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Леонида Сапельникова вдруг вызвало сопротивление у большинства членов ВСП.

Предложение установить премию поддержали председатель Совета правосудия Григорий Усик, заместитель председателя ВСП Оксана Кваша, члены ВСП Дмитрий Лукьянов и Роман Маселко.

Однако сразу 8 членов Совета правосудия проголосовали «против» - Сергей Бурлаков, Александр Сасевич, Олег Кандзюба, Ольга Попикова, Николай Мороз, Елена Ковбий, Алла Котелевец и Юлия Бокова.

«Это предложение не нашло поддержки, так что мы решили не устанавливать премию заместителю председателя ГСА по цифровому развитию Леониду Сапельникову», - констатировал председатель ВСП Григорий Усик.

Свое решение члены Совета правосудия публично объяснять не стали.

Отметим, что это первый случай отказа Совета правосудия премировать кого-либо из руководителей ГСА за все время каденции действующего состава ВСП.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ГСА ВСП премия

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Высший совет правосудия одобрил премии всем руководителям ГСА, кроме одного

Заместитель председателя ГСА по цифровому развитию Леонид Сапельников остался без премии.

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