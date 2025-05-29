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Вища рада правосуддя встановила премії усім керівникам ДСА, окрім одного

16:51, 29 травня 2025
Заступник голови ДСА з питань цифрового розвитку Леонід Сапельніков залишився без премії.
Вища рада правосуддя встановила премії усім керівникам ДСА, окрім одного
Джерело фото: ВРП
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Під час засідання Вищої ради правосуддя 29 травня трапився дещо дивний епізод.

Вища рада правосуддя встановила премії за травень 2025 року у розмірі 30% від посадового окладу для  в. о. голови Державної судової адміністрації Максима Пампури та для заступника голови ДСА Ольги Булки.  

При цьому необхідність встановлення премій для Максима Пампури та Ольги Булки зауважень у членів Ради правосуддя не викликала – пропозиція була підтримана усіма присутніми членами ВРП.

А ось пропозиція щодо встановлення аналогічної премії для заступника голови ДСА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Леоніда Сапельнікова раптом викликала спротив у більшості членів ВРП.

Пропозицію встановити премію підтримали голова Ради правосуддя Григорій Усик, заступник голови ВРП Оксана Кваша, члени ВРП Дмитро Лук’янов та Роман Маселко.

Однак одразу 8 членів Ради правосуддя проголосували «проти» - Сергій Бурлаков, Олександр Сасевич, Олег Кандзюба, Ольга Попікова, Микола Мороз, Олена Ковбій, Алла Котелевець та Юлія Бокова.

«Ця пропозиція не знайшла підтримки, отже ми вирішили не встановлювати премії заступнику голови ДСА з питань цифрового розвитку Леоніду Сапельнікову», - констатував голова ВРП Григорій Усик.

Своє рішення публічно члени Ради правосуддя пояснювати не стали.

Зазначимо, що це перший випадок відмови ВРП у преміюванні когось з керівників ДСА за час каденції діючого складу Ради правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ДСА ВРП премія

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