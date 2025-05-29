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Місія МВФ завершила роботу щодо восьмого перегляду програми EFF – Україна отримає майже $500 млн

17:31, 29 травня 2025
Досягнуто угоди на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.
Місія МВФ завершила роботу щодо восьмого перегляду програми EFF – Україна отримає майже $500 млн
Фото: mof.gov.ua
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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила роботу в Києві з 20 по 27 травня над восьмим переглядом програми «Механізм розширеного фінансування» (EFF) для України. Про це повідомили в Національному банку України.

За підсумками перемовин, представники МВФ та українська влада досягли так званої угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Її має затвердити Рада директорів фонду — очікується, що розгляд відбудеться впродовж наступних тижнів. Після офіційного схвалення Україна одержить доступ до нової черги фінансування обсягом 0,37 млрд спеціальних прав запозичення (приблизно $0,5 млрд). Загалом виплати за EFF сягнуть $10,65 млрд з усього пакета в $15,5 млрд, затвердженого у березні 2023 року.

У повідомленні МВФ наголошено, що четирирічна програма EFF залишається міцною опорою макроекономічної політики України в умовах надзвичайної невизначеності. За даними фонду, усі кількісні критерії ефективності на кінець березня вже виконано, а також досягнуто домовленостей щодо пакету політичних заходів та реформ для збереження макростабільності.

МВФ відзначив прогрес у структурних перетвореннях: до восьмого перегляду успішно реалізовано два із запланованих «структурних маяків», ще один очікується найближчими тижнями. Українська сторона взяла на себе серйозні зобов’язання щодо подальших ключових реформ.

Незважаючи на тривалу війну, економіка України залишається стійкою. Фонд прогнозує зростання ВВП на 2–3% у 2025 році, залишаючи попередній інфляційний прогноз без змін. Однак ризики залишаються високими через невизначеність тривалості війни й перспектив мирного врегулювання.

У заяві також підкреслюється роль гнучкого валютного курсу як буфера проти зовнішніх шоків, згідно з валютною стратегією НБУ. Це сприятиме уникненню зовнішніх дисбалансів і збереженню міжнародних резервів. Фонд закликав до поетапної валютної лібералізації, збалансованої з монетарною політикою, а також ретельного моніторингу ринку.

Фінансовий сектор України, за оцінкою МВФ, залишається стабільним, але при підвищених ризиках вимагає неперервного нагляду. Розвиток фінансової інфраструктури необхідний для залучення приватного капіталу на відновлення та реконструкцію, що потребуватиме злагоджених реформ та консультацій із ринком.

Щоб покрити значний бюджетний дефіцит-2025, країні потрібна суттєва зовнішня допомога, зокрема за програмою ERA Loans. МВФ наголошує: для підтримки макростабільності критично важливо забезпечити повне надходження запланованих траншей і продовжити зусилля з мобілізації внутрішніх доходів.

Нагадаємо, що Рада директорів МВФ затвердила четирирічну програму EFF для України 31 березня 2023 року в межах пакета фінансової допомоги обсягом $151,4 млрд. Від початку 2025 року Україна вже успішно пройшла перший перегляд, отримавши транш близько $0,4 млрд, довівши загальний обсяг виплат за програмою до $10,1 млрд.

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Нацбанк МВФ

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