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Україна отримала понад $10 млрд від МВФ у межах програми EFF – Шмигаль

17:59, 26 травня 2025
Україна розраховує на ще $500 млн від МВФ за підсумками восьмого перегляду.
Україна отримала понад $10 млрд від МВФ у межах програми EFF – Шмигаль
Фото: Telegram / Denys_Smyhal
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Україна вже залучила близько 10,1 млрд доларів США у межах Програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з місією МВФ, яку очолює Гевін Грей.

Очільник уряду подякував Фонду за сім успішних переглядів програми, які забезпечили доступ до фінансової підтримки, необхідної для збереження макроекономічної стабільності України в умовах війни.

Під час зустрічі сторони обговорили перебіг восьмого перегляду програми EFF, за результатами якого Україна розраховує отримати черговий транш у розмірі близько 500 млн доларів.

«Сьогодні відбулася конструктивна розмова щодо подальшої співпраці України з МВФ. Місія Фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів США. Розраховуємо на позитивний результат для нашої держави», — зазначив Шмигаль.

Серед ключових тем обговорення — реформи в українській економіці, зокрема покращення механізмів управління публічними інвестиціями, реформа митниці, створення сприятливого інвестиційного клімату. Окрему увагу приділили питанню післявоєнного відновлення України, залучення приватного капіталу та можливому використанню заморожених російських активів для відбудови.

Шмигаль наголосив, що Україна залишається відданою реформам і цінує партнерство з МВФ: «Переконався, що МВФ залишається надійним партнером України, і ми високо цінуємо його довіру та підтримку у складні часи для нашої держави».

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гроші МВФ Денис Шмигаль

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