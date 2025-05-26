Украина получила более $10 млрд от МВФ в рамках программы EFF – Шмыгаль

Украина рассчитывает на еще $500 млн от МВФ по итогам восьмого пересмотра.

Фото: Telegram / Denys_Smyhal

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Украина уже привлекла около 10,1 млрд долларов США в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с миссией МВФ, которую возглавляет Гэвин Грей.

Глава правительства поблагодарил Фонд за семь успешных пересмотров программы, которые обеспечили доступ к финансовой поддержке, необходимой для сохранения макроэкономической стабильности Украины в условиях войны.

Во время встречи стороны обсудили ход восьмого пересмотра программы EFF, по результатам которого Украина рассчитывает получить очередной транш в размере около 500 млн долларов.

«Сегодня состоялся конструктивный разговор о дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ. Миссия Фонда завершает работу над восьмым пересмотром программы, который предусматривает транш в размере около 500 млн долларов США. Рассчитываем на положительный результат для нашего государства», - отметил Шмыгаль.

Среди ключевых тем обсуждения - реформы в украинской экономике, в частности улучшение механизмов управления публичными инвестициями, реформа таможни, создание благоприятного инвестиционного климата. Отдельное внимание уделили вопросу послевоенного восстановления Украины, привлечения частного капитала и возможному использованию замороженных российских активов для восстановления.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина остается преданной реформам и ценит партнерство с МВФ: «Убедился, что МВФ остается надежным партнером Украины, и мы высоко ценим его доверие и поддержку в сложные времена для нашего государства».

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