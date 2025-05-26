Ушел из жизни народный депутат трех созывов Юрий Гнаткевич

На 86-м году жизни перестало биться сердце народного депутата Украины трех созывов Юрия Гнаткевича. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
«Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и сотрудники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины I, V и VI созывов Юрия Гнаткевича», — заявили в парламенте.
Юрий Васильевич был украинским ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом, активным общественным деятелем. В 1956 году был условно осужден за «антисоветскую агитацию» — за принципиальную позицию в отстаивании свобод и национальной идентичности украинского народа.
В течение своей парламентской деятельности занимался вопросами образования, науки, духовности, национального возрождения.
«Юрий Гнаткевич навсегда останется в нашей памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, который самоотверженно работал ради развития Украины.
Награжден Орденом «За заслуги» III степени.
Выражаем искренние соболезнования его семье и близким», — добавили в Раде.
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