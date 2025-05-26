Практика судов
  1. В Украине

Национальная академия сухопутных войск имени Сагайдачного объявила набор абитуриентов на 2025 год

18:26, 26 мая 2025
Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного приглашает на обучение будущих офицеров.
Национальная академия сухопутных войск имени Сагайдачного объявила набор абитуриентов на 2025 год
Фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного объявила набор на обучение молодежи, которая стремится связать свою жизнь со службой в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

К поступлению приглашаются граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет, в том числе те, кому 17 лет исполняется в год поступления. Также подать документы могут военнослужащие и военнообязанные без офицерских званий в возрасте от 18 до 30 лет.

Среди основных требований - мотивация к службе, пригодность по состоянию здоровья, а также успешная сдача вступительных испытаний.

Академия готовит будущих офицеров по следующим направлениям (степень бакалавра, дневная форма обучения):

  • командиры подразделений механизированных, артиллерийских, инженерных войск и артиллерийской разведки;
  • специалисты по вооружению и технике инженерных войск;
  • офицеры по морально-психологическому обеспечению, военные культурологи;
  • специалисты по кадровой, мобилизационной и организационно-штатной работе.

Для военнослужащих контрактной службы (рядовой, сержантский и старшинский состав) предусмотрена возможность получить высшее образование заочно по специальности J8 «Автомобильный транспорт».

«Сегодня Украина нуждается в мотивированных и профессионально подготовленных офицерах. Академия - место, где воспитывают такие кадры. Материально-техническая база образовательного учреждения включает более 200 специализированных аудиторий, современные учебные центры, тренировочные полигоны, библиотеки. Образовательный процесс обеспечивают опытные преподаватели. Академия приглашает на обучение молодежь, которая готова взять на себя ответственность за будущее страны», - отметил заместитель начальника академии по учебной работе полковник Алексей Красюк.

Поступление происходит на основе результатов НМТ, вступительных экзаменов, медосмотра и психологического тестирования. Прием документов продлится до 1 июля 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Минобороны обучение университет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коррупция, непрозрачность и безнаказанность подтачивают систему управления ЕС – Politico

Даже в случае с «Pfizergate» дипломаты не ожидают последствий для Урсулы фон дер Ляйен.

Стал известен перечень действующих судей, допущенных к экзамену для перевода в другой местный суд

ВККС опубликовала список действующих судей, допущенных к участию в квалификационном экзамене для перевода в другой суд.

В Минобороны заявили, что теперь военнослужащие могут рассказать о барьерах на службе в приложении Армия+

Минобороны запустило в приложении Армия+ опрос военнослужащих о том, какие барьеры они испытывают во время службы в армии.

Признание договора недействительным является ненадлежащим способом защиты в случае оспаривания самого факта заключения сделки из-за подделки подписи – Верховный Суд

Такой факт может быть опровергнут не путем подачи отдельного иска о недействительности сделки, а в ходе разрешения спора о защите права путем признания обязательства должника по договору отсутствующим.

ВАКС сообщил о выявлении в жилье сотрудников аппарата устройств для прослушивания

ВАКС подал уведомления о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора, а также возбуждены уголовные производства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду