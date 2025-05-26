Национальная академия сухопутных войск имени Сагайдачного объявила набор абитуриентов на 2025 год

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного приглашает на обучение будущих офицеров.

Фото: mod.gov.ua

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Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного объявила набор на обучение молодежи, которая стремится связать свою жизнь со службой в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

К поступлению приглашаются граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет, в том числе те, кому 17 лет исполняется в год поступления. Также подать документы могут военнослужащие и военнообязанные без офицерских званий в возрасте от 18 до 30 лет.

Среди основных требований - мотивация к службе, пригодность по состоянию здоровья, а также успешная сдача вступительных испытаний.

Академия готовит будущих офицеров по следующим направлениям (степень бакалавра, дневная форма обучения):

командиры подразделений механизированных, артиллерийских, инженерных войск и артиллерийской разведки;

специалисты по вооружению и технике инженерных войск;

офицеры по морально-психологическому обеспечению, военные культурологи;

специалисты по кадровой, мобилизационной и организационно-штатной работе.

Для военнослужащих контрактной службы (рядовой, сержантский и старшинский состав) предусмотрена возможность получить высшее образование заочно по специальности J8 «Автомобильный транспорт».

«Сегодня Украина нуждается в мотивированных и профессионально подготовленных офицерах. Академия - место, где воспитывают такие кадры. Материально-техническая база образовательного учреждения включает более 200 специализированных аудиторий, современные учебные центры, тренировочные полигоны, библиотеки. Образовательный процесс обеспечивают опытные преподаватели. Академия приглашает на обучение молодежь, которая готова взять на себя ответственность за будущее страны», - отметил заместитель начальника академии по учебной работе полковник Алексей Красюк.

Поступление происходит на основе результатов НМТ, вступительных экзаменов, медосмотра и психологического тестирования. Прием документов продлится до 1 июля 2025 года.

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