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Національна академія сухопутних військ імені Сагайдачного оголосила набір абітурієнтів на 2025 рік

18:26, 26 травня 2025
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запрошує на навчання майбутніх офіцерів.
Національна академія сухопутних військ імені Сагайдачного оголосила набір абітурієнтів на 2025 рік
Фото: mod.gov.ua
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Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного оголосила набір на навчання молоді, яка прагне пов’язати своє життя зі службою в Збройних силах України. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

До вступу запрошуються громадяни України віком від 17 до 30 років, у тому числі ті, кому 17 років виповнюється у рік вступу. Також подати документи можуть військовослужбовці та військовозобов’язані без офіцерських звань віком від 18 до 30 років.

Серед основних вимог — мотивація до служби, придатність за станом здоров’я, а також успішне складання вступних випробувань.

Академія готує майбутніх офіцерів за такими напрямками (ступінь бакалавра, денна форма навчання):

  • командири підрозділів механізованих, артилерійських, інженерних військ та артилерійської розвідки;
  • фахівці з озброєння та техніки інженерних військ;
  • офіцери з морально-психологічного забезпечення, військові культурологи;
  • фахівці з кадрової, мобілізаційної та організаційно-штатної роботи.

Для військовослужбовців контрактної служби (рядовий, сержантський та старшинський склад) передбачена можливість здобути вищу освіту заочно за спеціальністю J8 «Автомобільний транспорт».

«Сьогодні Україна потребує мотивованих та професійно підготовлених офіцерів. Академія – місце, де виховують такі кадри. Матеріально-технічна база освітньої установи включає понад 200 спеціалізованих аудиторій, сучасні навчальні центри, тренувальні полігони, бібліотеки. Освітній процес забезпечують досвідчені викладачі. Академія запрошує на навчання молодь, яка готова взяти на себе відповідальність за майбутнє країни», — наголосив заступник начальника академії з навчальної роботи полковник Олексій Красюк.

Вступ відбувається на основі результатів НМТ, вступних іспитів, медогляду та психологічного тестування. Прийом документів триватиме до 1 липня 2025 року.

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