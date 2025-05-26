Стал известен перечень действующих судей, допущенных к экзамену для перевода в другой местный суд

ВККС опубликовала список действующих судей, допущенных к участию в квалификационном экзамене для перевода в другой суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины 26 мая рассмотрела вопрос о допуске действующих судей к участию в квалификационном экзамене для перевода в другой суд.

Ниже приводим список судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд и допущены к сдаче квалификационного экзамена.

Авраменко Олександр Володимирович

Адамов Асен Семенович

Баранська Жанна Олександрівна

Безкровний Ігор Григорович

Бізяєва Надія Олегівна

Білера Ірина Володимирівна

Білецька Мар’яна Олегівна

Богатинський Богдан Вікторович

Богоніс Наталія Ярославівна

Бойко Марина Євгеніївна

Большакова Тетяна Борисівна

Волков Ігор Миколайович

Гаврищук Андрій Володимирович

Гаєвий Олександр Вікторович

Гайтко Людмила Аркадіївна

Галиш Іванна Богданівна

Гнатик Ганна Вікторівна

Гребенюк Вячеслав Валерійович

Гринчак Світлана Іванівна

Гришак Антон Михайлович

Гукова Руслана Михайлівна

Гуменюк Олександр Олександрович

Давидовська Тетяна Володимирівна

Данилевський Максим Анатолійович

Даценко Василь Миколайович

Дем'янов Юрій Миколайович

Діденко Євген Володимирович

Дуляницька Світлана Мефодіївна

Дунаєв Сергій Олександрович

Душин Олексій Владиславович

Карапута Олена Олександрівна

Кибець Ірина Анатоліївна

Кириленко Олег Олександрович

Кіцула Юлія Сергіївна

Кічула Василь Михайлович

Клим Тетяна Петрівна

Климчук Сергій Васильович

Ковальчук Наталія Володимирівна

Крєпкий Сергій Іванович

Кузнецов Дмитро Володимирович

Кузьмінський Олександр Валерійович

Кухарська Наталія Анатоліївна

Лященко Володимир Леонідович

Макаревич Ярослав Миколайович

Малахова Ольга Віталіївна

Мальцев Сергій Олексійович

Мануляк Юрій Васильович

Мартинюк Віталій Борисович

Мірошниченко Дмитро Євгенович

Мовчан Віталій Віталійович

Мотонок Тетяна Яківна

Нестеренко Олексій Михайлович

Олейняш Еліна Михайлівна

Олійник Олександр Олександрович

Опришко Петро Зіновійович

Орлова Світлана Федорівна

Осокін Андрій Леонідович

Панчишин Андрій Юрійович

Панчук Микола Валерійович

Пацко Дмитро Васильович

Певна Ольга Сергіївна

Петріщева Ірина Валентинівна

Попов Олексій Григорович

Рибіцька Катерина Олександрівна

Ріхтер Владислав Володимирович

Ротмістренко Олена Володимирівна

Салдан Юлія Олександрівна

Семенюк Андрій Степанович

Сердюк Богдан Сергійович

Сердюк Наталія Володимирівна

Смалюх Руслан Ярославович

Сметаняк Олександр Ярославович

Смик Марина Миколаївна

Снітчук Руслана Михайлівна

Соколова Руслана Ігорівна

Солоха Олег Володимирович

Стаднічук Наталія Леонідівна

Стадченко Олена Вікторівна

Сташків Назарій Богданович

Степанова Сніжана Володимирівна

Стеценко Ольга Сергіївна

Тарновецький Іван Ігорович

Тесленко Ірина Олександрівна

Тимчук Руслан Миколайович

Троцюк Валентина Олександрівна

Троян Тетяна Євгенівна

Федечко Марта Орестівна

Федорчук Ірина Володимирівна

Фетісова Наталія Василівна

Фортуна Тетяна Юріївна

Ханас Марія Михайлівна

Хрущ Вікторія Леонідівна

Худенко Андрій Антонович

Цендра Наталія Володимирівна

Чальцева Тетяна Володимирівна

Черков Володимир Геннадійович

Чернушенко Єлізавета Антонівна

Черняєва Тетяна Михайлівна

Чубай Володимир Вікторович

Шарова-Айдаєва Ольга Олександрівна

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.