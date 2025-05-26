Трамп осознал, что Путин обманул его — Макрон

Эмманюэль Макрон считает, что президент США Трамп осознал ложь Путина по поводу мирного урегулирования в Украине.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский президент Дональд Трамп осознает ложь Путина по поводу мирного урегулирования в Украине.

"То, что происходит в Украине, неприемлемо и крайне серьезно. Нельзя сказать, что готовы обсуждать и бомбить. Эта двусмысленность демонстрирует несостоятельность состоявшихся дискуссий. Я думаю, президент Трамп осознает, что когда президент пути сказал ему, что он готов к миру, он соврал ему", - заявил Макрон.

Макрон также призвал к "прекращению огня, столь длительного, сколь возможно".

Как и другие европейские лидеры, Макрон хочет установить "крайний срок для президента Путина" для установления прекращения огня, "а после" этой даты будут "массовые репрессии".

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