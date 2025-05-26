В Киеве проведут тренировку служб – в двух районах понизят давление воды

В Киеве проведут тренировку городских служб для обеспечения стабильного водоснабжения в случае обесточивания из-за обстрелов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 27 мая, в Киеве состоятся плановые учения городских служб по обеспечению стабильного водоснабжения на случай обесточивания из-за обстрелов. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Тренировка является частью системной работы города над укреплением объектов критической инфраструктуры в условиях военного положения.

Во время учений, с 10:00 до 15:00, в Соломенском и Голосеевском районах возможно временное понижение давления в водопроводной системе.

На это время будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами по следующим адресам:

перекресток ул. Академика Стражеско и ул. Героев Севастополя;

перекресток ул. Николая Шепелева и ул. Новополевой;

ул. Семьи Идзиковских, 35;

просп. Воздушных Сил, 84;

перекресток ул. Юлии Здановской и переулка Коломыйского.

В «Киевводоканале» призывают жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, подчеркивая, что подобные тренировки - важная часть подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.