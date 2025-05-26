У Києві проведуть тренування служб – у двох районах понизять тиск води

У вівторок, 27 травня, в Києві відбудуться планові навчання міських служб із забезпечення стабільного водопостачання на випадок знеструмлення через обстріли. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Тренування є частиною системної роботи міста над зміцненням об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.
Під час навчань, з 10:00 до 15:00, у Солом’янському та Голосіївському районах можливе тимчасове пониження тиску у водопровідній системі.
На цей час буде організовано підвезення питної води автоцистернами за такими адресами:
У «Київводоканалі» закликають мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, наголошуючи, що подібні тренування — важлива частина підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.
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