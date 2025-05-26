У Києві проведуть тренування служб – у двох районах понизять тиск води

У Києві проведуть тренування міських служб для забезпечення стабільного водопостачання у разі знеструмлення через обстріли.

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У вівторок, 27 травня, в Києві відбудуться планові навчання міських служб із забезпечення стабільного водопостачання на випадок знеструмлення через обстріли. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Тренування є частиною системної роботи міста над зміцненням об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.

Під час навчань, з 10:00 до 15:00, у Солом’янському та Голосіївському районах можливе тимчасове пониження тиску у водопровідній системі.

На цей час буде організовано підвезення питної води автоцистернами за такими адресами:

перехрестя вул. Академіка Стражеска та вул. Героїв Севастополя;

перехрестя вул. Миколи Шепелєва та вул. Новопольової;

вул. Сім’ї Ідзиковських, 35;

просп. Повітряних Сил, 84;

перехрестя вул. Юлії Здановської та пров. Коломийського.

У «Київводоканалі» закликають мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, наголошуючи, що подібні тренування — важлива частина підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.

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