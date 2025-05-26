Трамп усвідомив, що Путін його обманув — Макрон

"Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним. Не можна сказати, що готові обговорювати і бомбити. Ця двозначність демонструє неавтентичність дискусій, що відбулися. Я думаю, президент Трамп усвідомлює, що коли президент путін сказав йому, що він готовий до миру, він збрехав йому", - заявив Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що американський президент Дональд Трамп усвідомлює брехню Путіна щодо мирного врегулювання в Україні. Про це повідомляє Le Monde.

Макрон також закликав до "припинення вогню, настільки тривалого, наскільки можливо".

Як і інші європейські лідери, Макрон хоче встановити "крайній термін для президента путіна" для встановлення припинення вогню, "а після" цієї дати будуть "масові репресії".

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