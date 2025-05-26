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Пішов з життя народний депутат трьох скликань Юрій Гнаткевич

17:27, 26 травня 2025
Юрій Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем.
Пішов з життя народний депутат трьох скликань Юрій Гнаткевич
Фото: svit.kpi.ua
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На 86-му році життя перестало битися серце народного депутата України трьох скликань Юрія Гнаткевича. Про це повідомила пресслужба парламенту.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича», - заявили у парламенті.

Юрій Васильович був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році був умовно засуджений за «антирадянську агітацію» — за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу.

Упродовж своєї парламентської діяльності опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження.

«Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України.

Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким», - додали у Раді.

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